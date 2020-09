NOGALES.- “Si no cierran cantinas, que mucho menos cierren escuelas”, señalan profesores y trabajadores del Colegio de Bachilleres (Cobach), quienes se oponen a la clausura de la extensión del plantel educativo Dos en la colonia Chulavista de Nogales.



Esteban Arévalo Díaz, representante del grupo de docentes, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con las declaraciones que realizó el 8 de julio del 2019, donde aseguró que en Sonora no habría cierre de planteles Cobach.



El vocero indicó que en la problemática se encuentran cinco extensiones de planteles Cobach en Sonora, siendo en San Ignacio Cohurimpo, Ciudad Obregón, Hermosillo y Nogales, este último ubicado en la colonia Chulavista.



Hace unos dos meses se nos informó que ya no iba a ver espacio para alumnos de nuevo ingreso y eso significa que el plantel entra en liquidación, no obstante a lo publicado por el presidente que no se cerrarían escuelas.