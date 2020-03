"Si me quedo en la casa no gano para comer": Elvia

NAVOJOA, Sonora.- Aunque está en contra de la violencia hacia su género, Elvia Márquez una marchante del Mercado Municipal manifestó que no se unió al paro nacional de mujeres pues tiene que trabajar para llevar el sustento a sus dos hijos.

"Si no vengo a trabajar el gobierno no me va a pagar el día; tengo que venir para darle a mis dos hijos dinero para ir a la escuela", expresó la mujer, quien a diario viaja 5 kilómetros desde su hogar en la comunidad de Tesia hasta el Centro de Navojoa.

Con la venta de nopales, calabacitas y verduras de temporada la comerciante se gana la vida, apuntó, y si un día no sale de su casa no obtendrá dinero para el sustento.

"Si me hubiera quedado en la casa no hubiera ganado para comer", enfatizó, "está difícil la situación y si no salgo a trabajar quién me va a ayudar, nadie más que yo misma".

Al igual que Elvia, las más de 20 marchantas provenientes de comunidades rurales de la ciudad abrieron ayer su puesto como cada día, para ganarse la vida con la venta de verduras y legumbres, señaló Ricardo José Castellanos Romo, presidente de los locatarios del Mercado Municipal.