Sexto informe: "Entrego un Sonora fuerte", Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano

“Sonora sigue con un trabajo comprometido con lo más valioso que tenemos, su gente; hoy estamos entregando un Sonora fuerte en su economía, sólido en sus instituciones, de pie y caminado con orden, transparencia y rendición de cuentas”, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tras entregar su Sexto Informe de Trabajo.

En cumplimiento del mandato constitucional de entregar el resumen del estado que guarda la administración pública estatal, la titular del Ejecutivo entregó ayer su sexto Informe de Trabajo al Poder Legislativo, mismo que fue recibido por el diputado Javier Duarte Flores, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.

El presidente del Congreso, acompañado de la diputada Rosa Icela Martínez y a nombre de los integrantes de la 62 Legislatura recibió el documento y destacó que se le dará cumplimiento a lo establecido en la ley y el contenido del informe será puesto a consideración de quienes integran la 63 Legislatura a efecto de que realicen su análisis.

“Quiero darle las gracias a nombre de mis compañeras y compañeros diputados, a nombre de todo el Congreso del Estado de Sonora, pero también de todo el Estado, habla del trabajo arduo durante seis años y de todo el empeño que usted ha puesto”, destacó.

Acompañada de los secretarios de Gobierno Juan Ángel Castillo y de Hacienda Raúl Navarro, la Gobernadora detalló que se trata de cuatro tomos en los que se resume el estado en que se encuentra la administración pública en sus diversos ramos y el trabajo realizado de septiembre de 2015 a 2021, en cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el anexo estadístico gráfico de obra, además de las memorias de la Comisión Sonora-Arizona.

Posteriormente, la mandataria estatal ofreció un mensaje a las y los sonorenses a través de diferentes plataformas virtuales:

Amigas y amigos sonorenses, hoy entrego mi sexto y último informe de gobierno que es el esfuerzo de todo un equipo que ha puesto lo mejor de sí para cumplir con el compromiso de servir a Sonora, que es a lo que fueron convocados el 13 de septiembre de 2015 cuando asumimos juntos la conducción de este dinámico y gran estado”, expresó.

“Hace seis años ustedes me brindaron la oportunidad y el honor de desempeñar la más alta responsabilidad para un o una sonorense: La de gobernar mi Estado, que me ha significado trabajar muy duro por esta bella tierra de la que todos nos sentimos orgullosos; en este camino he asumido difíciles decisiones y enfrentado fuertes desafíos, pero, sin duda, he recibido grandes satisfacciones”, expresó en un mensaje posterior.

Cumpliendo con mi obligación constitucional, hoy hice entrega de mi VI Informe de Trabajo al @CongresoSon, documento que concentra el esfuerzo de todo un equipo que ha puesto su empeño y profesionalismo para servir a Sonora.



Consúltalo en:https://t.co/ZlDVWL3GMT#SonoraSigue pic.twitter.com/DZ8azerX1C — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) August 26, 2021

ALGUNOS DE SUS LOGROS

En el informe que se entregó al Congreso del Estado se resaltan algunas acciones en la entidad:

RESCATE CARRETERO:

3,500 kilómetros rehabilitados de caminos con una inversión de 4 mil 125 millones de pesos. Se rehabilitaron y pavimentaron vialidades en 69 municipios.

EDUCACIÓN:

300 mil 490 becas a estudiantes; 90 nuevos camiones escolares para niñas, niños y jóvenes de las zonas rurales alejadas. Se rehabilitó y construyó en promedio un aula cada tres días y una escuela nueva cada tres meses.

ECONOMÍA: