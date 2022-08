Sergio Maldonado: As del Basquetbol

Gran parte del talento de la canasta reconocido en México y el mundo pasó por el aula-cancha del querido "Profesor Maldonado", quien ha dedicado más de seis décadas a la enseñanza del baloncesto.

El entrenador Sergio Maldonado es toda una institución: más de 60 años avalan su trayectoria, durante la cual miles de jóvenes aprendieron de él desde las bases técnicas del deporte hasta el compañerismo y la dedicación para lograr sus sueños.

¿Qué siente al ser considerado un "máster" de basquetbol en la región?



"Lo considero un honor, trabajar tantos años con diferentes generaciones ha sido una cosa muy bonita, estresante en ocasiones, pero estoy muy agradecido con la vida por todo esto que nos ha sucedido y que hemos visto en el transcurso de tantos años".

Siendo el entrenador que más alumnos tiene en el Salón de la Fama de Sonora y tantos seleccionados mexicanos, ¿cuál es su principal enseñanza para ellos?

"Yo pienso que estimularlos a hacer un esfuerzo para que sigan sus sueños y disfruten del privilegio de salir adelante, que les sirva como herramienta para hacer un esfuerzo en donde se estén desarrollando, ya sea en el deporte, su familia o trabajo".

¿Cómo es un día normal para usted?



"Me levanto muy temprano, me preparo un café, leo el periódico y de ahí a trabajar; disfruto mucho lo que hago, llego a mi casa y me relajo escuchando música, leo y me reconforto en la recámara para descansar y seguir adelante en la tarde, luego sigo trabajando y me voy a acostar temprano para rendir al día siguiente".

En este punto de su trayectoria, ¿con qué sueña?



"Con seguir cumpliendo mis sueños, trabajándolos y esforzándome para mejorar como ser humano y fortalecer mis relaciones; en la vida nos encontramos con gente muy interesante que te ayuda a realizar tus sueños y es indispensable hacernos de personas positivas que nos ayuden en nuestras trayectorias".

Un mensaje para la audiencia de EL IMPARCIAL:



"Ha sido un privilegio siempre trabajar, agradezco a todas las familias que han estado con nosotros, a los niños y jóvenes, eso nos ha enriquecido para estar mejorando, evaluar errores que hemos cometido y mejorar".

"Dormir bien forma parte importante de cualquier rutina: si no descansamos, no rendimos, tiene que haber un lapso correcto de descanso para poder levantarse con la pila bien recargada y así reponerse del cansancio físico y mental"

Maestro de talentos: