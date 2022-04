Será turismo gran vocación del Alto Golfo: Alfonso Durazo

Con pleno respeto al medio ambiente y a sus recursos naturales, el turismo será la vocación de la región del Alto Golfo de California, detonando la economía en cada una de sus comunidades con beneficio directo para su población, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al participar en la primera sesión ordinaria del Grupo Intergubernamental sobre la Sustentabilidad del Alto Golfo de California (GIS), el mandatario sonorense destacó las virtudes de la región en materia turística y cómo pueden ser aprovechadas para atraer a visitantes nacionales e internacionales.

“Insisto, creo que el turismo va a ser finalmente la gran vocación de esta región, yo digo que en el caso de Sonora, que tiene mil 207 kilómetros de litoral, una cosa similar a Baja California, Baja Sur; un poco menos, Sinaloa”, indicó.

El Gobernador añadió que al igual que otras zonas del mundo que tienen un potencial económico importante a partir del aprovechamiento de la riqueza natural, en el Alto Golfo de California se pueden conjuntar los atractivos de cada uno de los estados, desarrollando para esto infraestructura que detone su potencial.

Me he propuesto como objetivo convertir al turismo en una de las vertientes fundamentales del ingreso de las familias sonorenses y he dicho que el turismo tiene capacidad, óptimamente aprovechado, para permitirnos vivir en una dignísima clase media”.