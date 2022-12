Será crédito por 2.1 mmdp para 115 obras: Alfonso Durazo

El crédito multianual de 2 mil 100 millones de pesos se solicitarán exclusivamente para la realización de 115 obras en diferentes municipios y no tener que esperar a que el Estado tenga recursos para llevarlas a cabo, informó el gobernador Alfonso Durazo.

Señaló que se modificó la solicitud del crédito con lo que se descarta que parte de estos recursos sean utilizados para el pago de aguinaldos y otros compromisos del gasto corriente, pues todo el recurso será para la realización de obras prioritarias.

Hicimos una modificación del crédito que estamos solicitando, es hasta por 2 mil 100 millones de pesos. Tenemos en este momento comprometidos, entre comillas porque no hay compromiso formal sino hasta que tengamos la autorización del Congreso, de mil 700 millones de pesos que se destinarán exclusivamente a las 115 obras, no es para gasto corriente a diferencia del crédito que solicitamos el año pasado”, explicó.

En 2021, recordó el Ejecutivo, pidió un crédito de 2 mil 600 millones de pesos sin tener solvencia económica y lo pagó en seis meses con los ahorros que hicieron.

“Por eso no me preocupa la contratación del crédito, no compromete ni afecta las finanzas porque si una cantidad mayor la pudimos cubrir en el transcurso de seis meses, esto sin ningún problema lo cubriremos en cuatro años pero dejando una respuesta a la gente que le urge”, subrayó.

Los 400 millones de pesos restantes del crédito de 2 mil 100 millones de pesos, aclaró, serán utilizados como ‘colchón’ en caso de que requieran llevar a cabo más proyectos en la entidad.

Dijo que las y los sonorenses sabrán específicamente qué obras se realizarán.

NUEVO CRÉDITO GENERA APOYO Y CUESTIONAMIENTOS

El nuevo crédito que solicitará el Gobierno del Estado por mil 200 millones de pesos generó ayer el apoyo de un sector y el cuestionamiento de otros.

Mientras que la Canaco de Hermosillo y el PT dieron su respaldo a la decisión del gobernador Alfonso Durazo, el partido Movimiento Ciudadano y el empresario Óscar Serrato Félix criticaron y pidieron una explicación.

Afiliados a Cámara Nacional de Comercio en la capital del Estado estarán atentos a la aplicación de los recursos obtenidos en el crédito para que la parte que se anunció se invierta en obra pública, dijo su presidente Juventino Félix Lugo.