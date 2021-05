Semáforo Covid: Sonora pasa a color verde

CIUDAD DE MÉXICO.-Sonora estará en semáforo verde de Covid-19, revelaron las autoridades federales en conferencia de prensa.

Este el el color de peligro más bajo de riesgo de contagio en la medición que realiza el sector Salud.

La secretaría de Salud en Sonora dio a conocer ayer que se confirmaron 4 decesos y 62 nuevo contagios por Covid-19 en el estado.

Los 4 fallecimientos fueron en 4 hombres, residentes de: Hermosillo 2; Caborca y Nogales 1 cada uno; con lo que se acumulan 6 mil 270 defunciones.

A la fecha se han recuperado 66 mil 195 personas de Covid-19 en Sonora.

Casos Covid-19 en Sonora 73 mil 208 casos confirmados y 6 mil 270 defunciones.

Defunciones registradas el 6 de mayo de 2021: 4

Hermosillo: 2

Caborca: 1

Nogales: 1



Hombres: 4



Institución Médica

IMSS: 4



Casos confirmados el 6 de mayo de 2021: 62

Hermosillo: 24

Nogales: 7

San Luis Río Colorado: 6

Cajeme: 6

Navojoa: 5

Guaymas: 5

Puerto Peñasco: 3

Caborca: 2

Etchojoa: 1

Santa Ana: 1

Altar: 1

Huatabampo: 1



Mujeres: 40/ Hombres: 22

¿Qué significa el color verde del semáforo del Covid-19?

En esta señal se permiten todas las actividades, incluidas las escolares.

Se reinician:

Actividades escolares.

Actividades sociales.

Actividades de esparcimiento.Junto con las actividades económicas plenamente desarrolladas.

En todos los niveles de riesgo epidemiológico se recomienda mantener las medidas de básicas de prevención como las siguientes:

Lavado de manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón, en caso de no contar con agua y jabón se pueden usar soluciones alcoholadas al 60%.

Limpiar (con agua y jabón) y desinfectar (con una solución clorada) las superficies y objetos de uso común.

Mantener una sana distancia entre personas (de 1.5 metros a 2 metros), en caso de no poder mantener esta distancia usar cubreboca, por ejemplo en el transporte público.

Etiqueta respiratoria (cubrir nariz y boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable).

En caso de presentar síntomas compatibles y no formar parte de un grupo vulnerable ni tener indicios de dificultad respiratoria, recuperarse en casa.

Salud indica que deben seguir de manera estricta las intervenciones de sana distancia, dependiendo del color de semáforo en el que se encuentren a nivel local.

Ya que de no hacerlo, afirma, se corre el riesgo de que en los lugares en que no se ha incrementado de forma sustancial la actividad epidémica, pueda emerger la epidemia de forma abrupta, con la necesidad de imponer medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública y la economía.