Seleccionan a Jóven navojoense para curso en la NASA; Necesita tu apoyo

NAVOJOA.- La joven navojoense Ana María Cisneros Félix es una de las 60 personas seleccionadas de 16 escuelas de todo el País para participar en el Programa Internacional Aéreo y Espacial (IASP por sus siglas en inglés).

La alumna del primer semestre de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) consiguió el derecho a capacitarse y participar en el programa educativo de Aexa, una empresa binacional.

La estudiante de 18 años de edad dijo que el programa consiste en cinco días de estancia en la NASA en los que se les ofrecerán conferencias y entrenamiento, además de la elaboración de proyectos tanto de medicina como tecnología y el trabajo ganador será enviado a la estación espacial.

Presenté como unas cápsulas para la estación espacial para el Covid-19, en el cual se regenera el aire como los aviones y tendrá todo el cuidado médico para los pacientes”, explicó.

El IASP es un programa activo cada año, añadió, y en esta edición primavera 2021 será en Huntsville, Alabama.

“Me siento muy emocionada y con nervios, a mis papás les dan nervios pero también están muy emocionados”, expresó la navojoense, quien dijo ser hija única.

Reveló que sueña con hacer una maestría aeroespacial y dedicarse al diseño de artefactos aereoespaciales una vez que termine su carrera universitaria.

“Siempre me habían gustado las investigaciones y las matemáticas, lo del espacio, no lo veía como una carrera hasta hace un poco investigué bien a ver si había carreras y me decidí por ahí”, mencionó.

TRAS EL SUEÑO

Exhortó a los jóvenes a que busquen sus sueños por difícil que parezcan y sigan preparándose.

“Primero los de aquí (Navojoa) lo vemos como algo lejos el irnos a vivir a otras ciudades o estudiar carreras lejanas, pero si uno le echa ganas todo se puede”, manifestó, “en Navojoa hay mucho apoyo y todos nos conocemos.

Dijo que necesita apoyo económico pues el derecho a la capacitación en la NASA no incluye beca, por lo que requiere ayuda para costear los gastos.



PARA APOYAR

Si desea apoyar de alguna manera a Ana María puede contactarla al teléfono celular 6441399016.

También puede hacerle un depósito a la cuenta Santander 5579 1001 3068 8862.