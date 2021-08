Segunda dosis de vacuna AstraZeneca contra Covid-19 puede aplicarse hasta 140 días después: Bienestar

CIUDAD OBREGÓN.- La segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra Covid-19 para el sector poblacional de 50 a 59 años de edad puede aplicarse hasta 140 días después de la primera sin tener ninguna repercusión, informó Bernabé Arana Rodríguez.

El coordinador de los programas de Bienestar en Cajeme, manifestó que esa vacuna tiene un lapso de 80 hasta 140 días posteriores a la primera dosis, para aplicar el refuerzo.

"Tiene más de tres meses de lapso esa vacuna, es una súper efectiva, y de no aplicarse la segunda dosis en el tiempo estimado no pasa nada, no funciona así, la efectividad no baja, sino que con el segundo refuerzo se aumenta el espectro de efectividad de la vacuna, pero el del primero no baja", resaltó.