Seguirá en puesto tesorero de Navojoa pese a votación en Cabildo para destituirlo.

NAVOJOA.- Con once votos a favor, nueve en contra, una abstención y una inasistencia, Cabildo destituyó ayer de su cargo al tesorero Jesús Antonio Covarrubias, en una sesión celebrada en un ambiente tenso, aunque más tarde se señaló que el funcionario seguiría en el puesto.



La petición de separar de su cargo al tesorero municipal la hizo el síndico procurador Guillermo Ruiz Campoy, bajo el argumento de falta de transparencia, lo cual generó división entre los ediles.



Covarrubias dijo que los señalamientos son falsos y que deben ser las instancias competentes las que determinen si es o no culpable de lo que se le acusa.



Empleados del área de Tesorería apoyaron a Covarrubias manifestando su rechazo ante su destitución.



La sesión de Cabildo se extendió a poco más de tres horas donde algunos regidores, a favor y en contra de la destitución del ahora ex tesorero, levantaron la voz.





Lo respaldan



Horas más tarde, en rueda de prensa, el director jurídico del Ayuntamiento, Felipe Abel Merino Aragón, acompañado de la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón, el secretario Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, así como de regidores de que votaron en contra de que destituyeran al tesorero, informaron que el funcionario sigue con su cargo.



"El tesorero sigue, la alcaldesa nunca dijo que se aceptaba la petición, hubo once votos a favor de la destitución y nueve en contra más la abstención suman diez", explicó, "la ley dice que debe ser la mitad (de los regidores) más uno para que sea válido y eso no se cumplió".



Hasta el momento, el director jurídico del Ayuntamiento, así como la presidenta Municipal, aseguran que el Tesorero sigue con su cargo, pero los ediles que votaron por su salida no lo reconocen como funcionario.