Sectores de Sonora opinan sobre el ejercicio de Revocación de Mandato celebrado ayer

JESÚS GÁMEZ GARCÍA, PRESIDENTE DE INDEX

¿Cómo califica esta jornada,?

Buena.

¿Por qué?

Porque en la consulta los ciudadanos deciden, pero creo es innecesaria porque si ganara o perdiera el Presidente, seguiría siendo presidente. Él ya fue elegido hace 3 años y le faltan 3 más para terminar su periodo.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

A mí me deja esta consulta una gran preocupación por gastar dinero teniendo tantas carencias como ciudadanos, espero que tomemos conciencia de eso gobiernos y ciudadanos.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Es una herramienta estadística muy confiable para ver tendencias de resultados.

MANUEL LIRA VALENZUELA, PRESIDENTE DE CANIRAC

¿Cómo califica esta jornada?

Buena.

¿Por qué?

El INE lo está organizando de buena manera, de alguna forma es un ejercicio ciudadano para calificar en este caso la labor del Gobierno a través de la pregunta muy sencilla. Es una herramienta muy usada en otros países.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

Que se les da facultades a los ciudadanos para calificar una gestión, el resultado le permitirá al INE pruebe que va a blindar la democracia en este país.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Bien por el INE que hizo un buen trabajo en esta jornada inédita en México. Esperamos que se sienten las bases para futuros ejercicios democráticos en nuestro país.

JUVENTINO FÉLIX LUGO, PRESIDENTE DE CANACO

¿Cómo califica esta jornada?

Buena.

¿Por qué?

Me dio gusto acudir a la consulta ciudadana organizada por el INE con mi esposa e hijos mayores, ejerciendo así nuestro derecho de participar en la consulta ciudadana, así lo he hecho desde mis 18 años y espero seguir participando en este tipo de ejercicios cívicos.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

A mí me deja el gusto de participar y de saber que somos capaces como País de organizar y realizar un ejercicio de este tipo y ver qué se llevó a cabo sin ningún problema aquí en Hermosillo.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Bueno, sabemos que esta consulta sería para una pregunta muy directa en relación al Presidente de la República, el resultado pues, es lo que indican las actas y el conteo rápido.

URIEL SILVA BOURS, PRESIDENTE DE COPARMEX NAVOJOA.

¿Cómo califica esta jornada?

Buena.

¿Por qué?

Una vez más el INE demostró su capacidad para organizar los procesos electorales en México a pesar de distintas dificultades.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

En lo personal, no comparto este modelo de consulta. Sin embargo, una vez más lo importante es la capacidad demostrada por el INE para organizar procesos democráticos y transparentes que sin duda son la base de nuestra democracia.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Considero que es una baja participación, lo que pone en manifiesto el rechazo a este formato de la mayoría de la población.

JULIO CÉSAR PABLOS RUIZ, EMPRESARIO CAJEMENSE.

¿Cómo califica esta jornada?

Buena

¿Por qué?

Fue ordenada y fluida, abrieron 30 minutos tarde, pero todo como debe de ser, una vez abierto todo fue rápido.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

Apoderarnos de esta herramienta y luego bajarla a Municipios donde si se necesita en un año.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

A pesar de qué el 90% o más votó a favor de su continuidad, la cantidad de votantes me parece un verdadero fracaso dada la campaña ejercida por todo el partido y en todo el País.

ALAN BUENO, COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA MUNDIAL EN CAJEME.

¿Cómo califica esta jornada?

Regular.

¿Por qué?

Siento que fue buena por el hecho de que se le hizo una difusión apropiada y hubo una buena organización por parte de los encargados de casilla más sin embargo en la parte de participación ciudadana la sentí regular pues no muchos se acercaron a votar.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

Que como ciudadanía tenemos el derecho y deber de hacer una nueva votación cuando una gran parte de la población esté en duda sobre la continuidad de nuestro mandatario y si creen necesario hacer una nueva votación para continuar con su puesto o de lo contrario tener un nuevo representante

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Es una buena elección pues nos muestra el resultado esperado con base a un análisis certero con datos previamente obtenidos, es una forma de informarle a la ciudadanía una respuesta próxima a ser emitida con un alto nivel de fiabilidad.

RODRIGO GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, DOCTOR INVESTIGADOR DEL ITSON

¿Cómo califica esta jornada?

Regular.

¿Por qué?

Muy poca afluencia de votantes, poco poder de convocatoria del INE para interesar al electorado en participar y demasiado abstencionismo.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

Permite calificar el desempeño de un gobernante, de tal forma que si la participación de votantes es suficientemente cuantiosa (40%), se le puede separar del cargo al Presidente de la República.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Sin duda, la popularidad del Presidente AMLO lo asegura. La estrategia implementada por Morena y su Gobierno fue para ratificarlo, y sus opositores políticos no supieron reaccionar a tiempo para promover la revocación.

TEODORO BUITEMEA FLORES, CATEDRÁTICO DE LA ETNIA YAQUI

¿Cómo califica esta jornada?

Muy buena.

¿Por qué?

El ejercicio de Revocación da la oportunidad al pueblo de evaluar el desempeño del Ejecutivo Federal.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

El poder de la participación ciudadana.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Los hechos se hacen tangibles a través del voto para que siga, sus acciones atraen estos resultados.

GILDARDO REAL RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL PAN EN SONORA

¿Cómo califica esta jornada?

Regular.

¿Por qué?

Por un lado creo que el INE hizo un trabajo estupendo, por el otro lado, es lamentable que mientras el País pasa por la peor crisis económica en 20 años y nuestras ciudades están secuestradas por la violencia, Morena y el Presidente hayan distraído los recursos del Estado promoviendo una necedad del Presidente.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

Lamentablemente no deja más que un dispendio innecesario de dinero. Más de mil 500 millones de pesos que pudieron haberse utilizado en mejorar la vida de tantas familias a las que les preocupa su empleo, su vivienda, la seguridad de sus hijos y no las necedades del Presidente.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

La postura es en el mismo sentido.

BEATRIZ COTA PONCE, DIPUTADA LOCAL POR PARTIDO NUEVA ALIANZA (PANAL).

¿Cómo califica esta jornada?

Buena.

¿Por qué?

Creo que en Sonora hubo una muy buena participación, sin embargo, creo que hubo algunos retrasos en las casillas, pocos incidentes, pero en general, muy buena la jornada participativa y creo que se ha generado un precedente.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

Lo más importante es que la ciudadanía participe y que la democracia debe de ser así: Participativa. Como primer ejercicio ciudadano creo que lo que deja es que la ciudadanía tiene derecho a opinar y a participar.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Creo que en Sonora tuvimos buenaparticipación y me parece muy bien.

ÓSCAR SERRATO, EDITORIALISTA

¿Cómo califica esta jornada?

Mala.

¿Por qué?

Cuando los instrumentos ciudadanos de evaluación o rendición cuentas de los gobernantes son utilizados desde el poder para fines de gobierno, se desvirtúa el ejercicio democrático y se convierte en un ejercicio nulo.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

Lo que nos deja es la evidencia de la falta de respeto a la legalidad por parte del Presidente, secretarios de estado, gobernadores, legisladores y dirigentes de Morena. La importancia de defender el imperio de la ley y existencia de órganos autónomos como el INE ante el asedio vulgar de los promotores de la consulta cobra relevancia.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Por lo que he visto en sondeos, encuestas y medios predominan los que llamaron a NO votar sobre los que promueven el voto, no se anticipa que llegue al umbral requerido para que sea vinculante.

ERNESTO CAMOU HEALY, EDITORIALISTA

¿Cómo califica esta jornada?

Buena.

¿Por qué?

Es el primer ensayo de evaluación de un Ejecutivo. Poco a poco aprenderemos a participar y opinar sobre el desempeño de los presidentes. Al final son nuestros empleados.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

Que se pudo hacer, que se sortearon los rumores y calumnias de agoreros de la desgracia y el caos, que se sentó un precedente que será útil en el futuro.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Que se pudo hacer, que se sortearon los rumores y calumnias de agoreros de la desgracia y el caos, que se sentó un precedente que será útil en el futuro.

JOAQUÍN ROBLES LINARES, EDITORIALISTA

¿Cómo califica esta jornada?

Mala.

¿Por qué?

Un ejercicio ciudadano secuestrado por el Gobierno federal y Morena, así como por los gobiernos estatales, lleno de irregularidades y abusos.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

Que debe de ser una convocatoria ciudadana los que soliciten la Revocación no el gobierno en turno.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

Muy bajo, muestra de la desconfianza que provocó la intromisión del Gobierno federal, elPresidente y Morena.

JAVIER VILLEGAS, EDITORIALISTA

¿Cómo califica esta jornada?

Mala.

¿Por qué?

La votación fue muy baja debido a que gran parte de las casillas urbanas lucieron desérticas en más del 80% del tiempo que estuvieron abiertas, por tanto, el costo de cada voto fue estratosférico.

¿Qué es lo más importante que deja la primera consulta de revocación de mandato en México?

Que a pesar de que la promoción fue mayoritariamente oficial, unos 15 votantes sonorenses de cada 100 se dieron el tiempo para ir a emitir su sufragio y así aprovechar este ejercicio inédito en el País.

¿Qué opina del resultado del Conteo Rápido?

No hay ninguna sorpresa... el resultado esperado desde hace semanas de que entre 90 y 92% de los votantes cruzaría la boleta a favorde la continuidad del Presidente, fue confirmado por el INE.