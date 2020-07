Secretario de Salud pide paciencia y "no relajarse" por semáforo naranja en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- "Seguramente ya viste las noticias en redes sociales o te tocó ver la conferencia de prensa del subsecretario de Salud federal, del Dr. López Gatell", comentó Enrique Clausen en su mensaje tras el reporte de casos de Covid-19 en Sonora.

El funcionario de Salud estatal indicó que con ello se anunció que el semáforo cambió para Sonora, de rojo a naranja.

“Nosotros te decimos que no es el mejor momento de pasar al naranja, te pedimos paciencia, no podemos ceder un milímetro de relajación, no podemos aflojar el paso aún, no es lo más conveniente, aunque es lo que todos quisiéramos”.

Sin embargo, apuntó que no es el mejor momento para pasar a naranja y pidió paciencia, así como “no relajarse”.

“Si aflojamos va a seguir aún más la ocupación hospitalaria”, añadió.

Recalcó que si se actuó de “manera triunfal” solo se va obtener un incremento en los contagios, más movilidad significan más contagios.

“No es el mejor momento para cambiar a naranja, tenemos que seguir protegiéndonos”, insitió.

También agradeció a todas las personas que están cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias.

“Gracias porque con su comportamiento ejemplar estamos comenzando a ver cierta mejoría, aunque no debemos de echar las campanas al vuelo ni mucho menos”.

Clausen recordó que “todavía seguimos en semáforo rojo, no nos podemos confiar”, y llamó a los ciudadanos “a actuar responsablemente contra este enemigo”.