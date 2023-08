Se vuelven a manifestar por Sergio Armando; Insisten en su inocencia y liberación

CIUDAD OBREGÓN.- Por segunda ocasión, familiares y amigos de Sergio Armando, joven señalado por la Fiscalía de Sonora como presunto responsable del homicidio del político Abel Murrieta en 2021, se volvieron a manifestar en exigencia de su liberación, asegurando que es inocente.

En grupo se colocaron en la puerta de Palacio Municipal para externar su indignación ante la detención de Sergio Armando el pasado viernes 18 de agosto.

Julio César Melendrez Corona, amigo del imputado, compartió que lo que la Fiscalía está informando no es real y que exigen que les permitan tener acercamiento con el joven y también que dejen de hacer falsas acusaciones en su contra.

Lo detuvieron porque supuestamente la bicicleta en la que andaba era robada, pero nosotros tenemos los papeles de la bici, pero eso ya no importa ahorita, porque no han dejado defenderlo, ni verlo, ni nada, solamente dieron su veredicto y no sabemos basados en que, porque tenemos como comprobar su inocencia, no queremos más injusticias y corrupción, por eso estamos aquí”, indicó.