Se unen los músicos para solicitar apoyo

AGUA PRIETA, Sonora.- Debido a la difícil situación que vive el gremio de músicos por la pandemia de Covid-19, que ha provocado que no tengan trabajo, estos se unieron para solicitar el apoyo de los ciudadanos con un centro de acopio de despensas.



Uno de los organizadores, Javier Valenzuela, señaló que se unieron a petición de los músicos, ya que desde que inició la contingencia sanitaria, cerraron los centros de trabajo de este gremio.

“Tiene casi dos meses que no trabajan, que no están llevando dinero, las autoridades no los dejan trabajar por ningún motivo. Pedimos la autorización de autoridades sanitarias, de autoridades municipales, nos lo concedieron”, detalló.

Gerardo Romero, otro de los organizadores, exprsó que la intención es apoyar a todas las personas que se dedican al espectáculo, que incluye músicos, técnicos, ingenieros y personas que trabajan en salones, entre otros.

“La dinámica es que tenemos grupos en vivo, tenemos DJ’s tocando ahorita, que son compañeros que nos están apoyando gratuitamente y estamos manteniendo toda las normas de salubridad”, mencionó.

Se estima que son alrededor de 600 personas de Agua Prieta las que se han afectado por la falta de trabajo por la pandemia Covid-19, a quienes se busca beneficiar con despensas.

Andy Canseco, otro organizador, señaló que también se pidió apoyo económico, debido a que hay compañeros que requieren de atención médica y el dinero se convertirá en vales de farmacia y de gas.

Aunque invitaron a quien tenga la posibilidad a donarles directamente vales de gas que puedan repartir entre las familias que están sin un sustento en este momento, por la falta de empleo que generó la pandemia Covid-19.