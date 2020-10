Se titula guaymense tras 19 años de haber concluido la universidad

GUAYMAS, Sonora.- Después de 19 años de haber concluido la carrera de Informática en el Instituto Tecnológico de Guaymas (ITG), Brenda Prado González, hoy se tituló como Licenciada en Informática, durante un evento virtual.

Para la guaymense, uno de sus más grandes sueños era titularse de la carrera que estudió, sin embargo diferentes motivos la llevaron a postergar este anhelo.

Me tomó 19 años culminar con este proceso y me siento muy feliz, pues, gracias a mi carrera, me quedé trabajando en la empresa donde ejercí mis prácticas profesionales, apuntó.