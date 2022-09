Se siente 'Cochito' Cruz más Naranjero que nunca

Luego de sus primeras tres campañas defendiendo los colores de Naranjeros de Hermosillo, Luis Alfonso Cruz arribó este miércoles a los entrenamientos del equipo en el Estadio Sonora, donde admitió que es actualmente cuando más se siente compenetrado con este club de la Liga Mexicana del Pacífico.

Con un pasado en Mayos de Navojoa, Yaquis de Obregón y Tomateros de Culiacán, fue más de uno el que dudó de su compromiso con la novena de la capital sonorense, sin embargo el “Cochito” quiere demostrar que está enfocado en ganar un título con la Escuadra Naranja.

“El año pasado fue el primer año, de mis tres años, que yo he sentido que por fin me gané a la afición. Me tocó estar bateando atrás de Nick Torres y me tocó anotar algunas carreras. Apenas el año pasado me sentí así.

“Es que sí es difícil venir de Tomateros y luego tratar de ajustarse a un equipo nuevo, con una diferente base mexicana, con muchos más jóvenes. El segundo año fue como que ya me estaba enrolando, y ya el año pasado fue más fácil el poder ayudar a los muchachos y ayudarnos todos”, comentó.

Durante su primer día de pretemporada, y tras no ver acción en el verano, el navojoense se dio el tiempo de hablar sobre los actuales mexicanos que están destacando como bateadores en Grandes Ligas; algo que él mismo consiguió entre 2008 y 2013.

“Eso nos da mucha satisfacción a nosotros los mexicanos. Siempre estamos en contacto con casi todos los bateadores que están allá, y me da mucho gusto por Isaac Paredes, por los Urías (Ramón y Luis), por (Joey) Meneses, que estuvieron picando piedra muchos años.

“Y mira, Meneses está teniendo tremendo mes, ha enseñado lo que trae desde que lo subieron; se siente uno orgulloso de ver eso. Aunque a algunos de ellos no los conozco, porque son demasiado jóvenes, pero nos hacen acá en México a nosotros disfrutar sus hits”, expresó.