Se retrasan obras en escuela Bartolomé de Álamos: Papás

ÁLAMOS, Sonora.- En la incertidumbre se encuentran padres de familia de la escuela primaria Bartolomé M. Salido, ya que autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) han incumplido con su compromiso, lamentó Elena del Carmen Amaya Hernández.



La presidenta del Comité Ciudadano en Defensa de la primariarecordó que luego de los estudios por parte de especialistas contratados por la misma SEC y el Ayuntamiento de Álamos se determinó que el plantel no cerraría.



"El principal compromiso fue que seguirá siendo escuela a mediados de junio", expuso, "la SEC vendría a presentar el proyecto ya autorizado para empezar con la licitación para ejecutarse obras en julio y agosto, es hora que no hay proyecto".



A pocos días de que los niños regresen a clase los padres de familia aún no saben dónde tomarán las clases sus hijos, agregó.



"Hablamos y no nos contestan, los resultados de ellos fue que la escuela no tiene riesgo, pero ellos consideran que la escuela quedara 100% si cambian techos por unos de vigas de madera", explicó, "pero no le están poniendo ganas quedaron de presentar el proyecto



a mediados de junio".



El área de Comunicación de la SEC no contestó las llamadas teléfonicas de esta casa editorial para conocer las acciones de esta dependencia, al igual que la delegación de Servicios Regionales



de la SEC.



El año pasado el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) consideró el edificio inseguro para los alumnos por lo que ciudadanos formaron un comité que busca la conservación del inmueble como centro educativo.