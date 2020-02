Se registran en línea 117 mil 38 alumnos a preescolar, primaria y secundaria: SEC

HERMOSILLO, Sonora.- Se registraron 117 mil 38 alumnos a preescolar, primaria y secundaria, del 4 al 17 de febrero por medio del portal Yoremia, lo cual representa un 92.64% de avance en la entidad, informó el Secretario de Educación y Cultura de Sonora, José Víctor Guerrero González.



"En los 15 días que estuvo abierto el registro en línea, logramos una cantidad de 117 mil 38 alumnos, lo cual representa un 92.64 %, nunca hemos llegado al 100 % porque hay escuelas en comunidades rurales, por ejemplo, que como es un solo plantel, los niños ya saben que todo mundo va a tener cupo, entonces a veces hasta el primer día de clases van las mamás y los inscriben y nosotros los recibimos", mencionó el funcionario.



Este proceso, explicó Guerrero González, funciona para que la Secretaría tenga una estadística acerca de la distribución de los menores en las escuelas, pero no es un registro único, ya que los menores que no lo llevaron a cabo igual tendrán cupo en alguna institución educativa del Estado.



"Lo importante es que todos los niños que van a entrar a preescolar, primero de primaria o secundaria tienen un espacio seguro en las escuelas de la entidad, no por el hecho de que no hayan hecho la inscripción ahorita no van a tener lugar, todos tienen un espacio seguro en estos momentos", aseguró.



Añadió: "Estamos a ocho meses de que inicie el ciclo escolar y tenemos un excelente avance con la información que tenemos, la cual es para organizarnos, pero ningún padre de familia se tiene que preocupar, es una etapa de organización solamente".



En cuanto a la inscripción en "Prepa en línea" de los jóvenes que están a punto de iniciar sus estudios de bachillerato, la cual inició el día de hoy, el Secretario invitó a los jóvenes a hacer el proceso acompañado de sus padres para que estos puedan estar al tanto de los planteles que escogieron sus hijos, así como de las opciones que ofrece el portal.