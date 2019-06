Se registra otro incendio fuerte en San Carlos

SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, Sonora.- En menos de cinco semanas se han registrado cuatro incendios fuertes en San Carlos Nuevo Guaymas y todavía no han conseguido un predio para la instalación de una estación de Bomberos Voluntarios.



Ayer se registró un incendio forestal y una bodega a espaldas de la plaza Arrecifes de San Carlos, donde además de locales comerciales, hay una gasolinera y a los costados casas residenciales.



Lo anterior provocó que decenas de personas salieran de sus casas y negocios y participaran para sofocar las llamas con extinguidores y con agua que llevaban hasta el lugar del incendio en cubetas y tambos, mientras llegaron los "tragahumo".



Los elementos de Bomberos Voluntarios hacen alrededor de 15 minutos de camino para trasladarse a San Carlo Nuevo Guaymas, desde la Estación Norte, lo que llevó a la gente del polo turístico a entrar en ‘jaque’.



Aunque los "apagafuego" aún no han determinado las causas de esta quema, los residentes y prestadores de servicios, consideraron que fue intencional, lo que puso en riesgo a los habitantes y su patrimonio.



El prestador de servicios, Ariel Gaspar Osuna subrayó que es necesario conseguir un terreno para construir una estación de Bomberos que opere desde el corazón de San Carlos.



"No es posible que con incendios de gran magnitud que hemos tenido en las últimas semanas, no contamos con un lugar para que Bomberos preste sus servicios desde el destino, ya hablamos con ellos y unidades sí hay disponibles, pero falta un espacio", externó.