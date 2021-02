Se registra Alfonso Durazo ante el IEE como candidato a la gubernatura de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Acompañado del presidente y los dirigentes de Morena en México, Alfonso Durazo Montaño se registró este sábado ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) como candidato a la gubernatura por la candidatura común "Juntos Haremos Historia en Sonora".

Mario Delgado y Citlalli Hernández acompañaron al candidato que representará a los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en las próximas elecciones.

Alfonso Durazo Montaño estuvo acompañado de familiares, así como representantes de los distintos partidos que integran la candidatura común.

Recibo con la mayor responsabilidad mi candidatura al gobierno de Sonora. Es el mayor honor que he recibido en toda mi carrera política, en la madurez de mi vida les digo que no me mueve nada material en la tarea que me encomiendan, servir ha sido el sello de mi vida en el sector público, expresó.