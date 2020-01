‘Se que a mi hijo nadie me lo va a devolver’: Madre de joven muerto

“No puedo decir ni lo que pienso ni lo que siento, ni el dolor que siento, en realidad porque mi hijo no está muerto. A lo mejor con el tiempo lo asimilo, pero yo no quisiera que esto quedara impune”, expresó la madre del joven de 17 años de edad, quien murió junto a su pareja de 19 cuando fueron baleados, presuntamente por militares.

Sugey Yee Fimbres, de 42 años de edad, solicitó a las autoridades que investiguen cuáles fueron los motivos para que su hijo y su nuera hayan perdido la vida de esa manera y entre tanta confusión, ya que a tres días de haber ocurrido el incidente, ninguna autoridad les ha explicado qué fue lo que sucedió.

“Pues se me hace imposible hacer justicia porque ellos tienen el poder, por eso, y nosotros aquí no somos nadie, y ojalá se hiciera justicia.

No quiero por mí ni por mi hijo, porque sé que no me lo van a devolver, pero sí que se haga justicia por toda la gente que vivimos aquí, por la comunidad, porque yo no quiero que otra gente sufra el dolor que yo estoy sufriendo”, exclamó.

De acuerdo con lo narrado por la madre, eran alrededor de las 17:30 horas cuando le avisaron que su hijo Cristo Fernando y su nuera, Melisa Analí, habían tenido un accidente en su vehículo, a la altura del entronque El Oasis, que conecta al camino hacia Carbó con la carretera federal México 15.

REALIZAN AUTOPSIA

La Fiscalía General de Justicia indicó que los resultados de la autopsia de la joven pareja que perdió la vida en Carbó, fueron entregados a autoridades federales para que se lleve a cabo la investigación.

Se informó que una vez que se tuvo conocimiento del caso y se solicitó la presencia de Servicios Periciales en el Hospital General, se realizó la autopsia de los cuerpos de Fernando, de 17 años de edad y de Melisa Analí, de 19.

La Fiscalía detalló que una vez que se realizaron las diligencias, los cuerpos fueron entregados a sus familiares y los resultados periciales se pusieron a disposición de la FGR para integrarlos a la carpeta de investigación.