Se niega concesionario de camiones a encender aires

GUAYMAS, Sonora.- Por negarse el concesionario de las rutas 10 Palmas y Marsella a encender los aires acondicionados en sus camiones, el delegado regional de Transporte, Jaime Iván Cota Delgado solicitará la reducción de la tarifa al consejo técnico.



El funcionario estatal señaló que desde el 1 de mayo, las doce rutas que tienen autorizado el cobro de 9 pesos en la tarifa normal y de 5 pesos en adultos mayores, estudiantes y discapacitados, debieron encender la refrigeración, pero éstas dos no lo hicieron.



Subrayó que desde el principio, el propietario alegó que no encendía los aires acondicionados en los autobuses por fallas mecánicas, por lo que se le otorgó un tiempo prudente para subsanar la falla y al no hacerlo, procedió a amonestarlo y a realizar un informe para pedir la modificación en la tarifa.



"Son estas dos rutas las que no traen los aires acondicionados, ya se hizo un informe para pedirle al consejo técnico que reduzca el cobro autorizado de 9 pesos a 7 pesos, porque es el único autorizado para hacerlo, nosotros no podemos hacerlo", aclaró.



En Guaymas, indicó, hay catorce rutas que prestan sus servicios en el Oriente, Centro, Sur y Norte, con alrededor de 110 unidades de transporte, de las cuales sólo Golondrinas y 10 Colinas no han renovado los autobuses.



Aseguró que recientemente las rutas Paraje-Fátima e Independencia solicitaron el cobro de 9 pesos tras instalar equipos de refrigeración en sus camiones, pero aún faltan las dos que circulan por el Oriente y Sur de la ciudad.



"La mayoría de las denuncias que realizan los usuarios del transporte urbano son porque los choferes de las rutas autorizadas con cobro de 9 pesos no encienden los aires y cobran la tarifa alta", puntualizó.



Se buscó al concesionario Aldo González Gaxiola para saber los motivos por los que no enciende los aires acondicionados en las rutas 10 Palmas y Marsella, pero no hubo respuesta.