Se multará a empresas no esenciales que sigan laborando: Horacio Valenzuela

HERMOSILLO, Sonora. - A partir de hoy los negocios y empresas no esenciales deben de estar cerrados, pues ya se cumplieron las 72 horas después de la publicación de decreto de emergencia sanitaria, confirmó Horacio Valenzuela Ibarra.



El secretario el Trabajo hizo hincapié en respetar el decreto, pues, aunque la primera visita para pedirles que cierren es de apercibimiento, la siguiente visita será para multar a quien no acate el decreto.



“Andamos verificando y atendiendo las denuncias y las quejas que nos presentan las gentes. Aquí estamos apelando a la solidaridad de todos los sonorenses y hoy necesitamos hacer un ejercicio de mucha responsabilidad”, señaló.



El secretario del trabajo afirmó que los expendidos son negocios que permanecerán abiertos, pero con un horario establecido de venta, aunque no precisó si son o no esenciales ese tipo de negocios.



MAQUILADORAS

Valenzuela Ibarra dijo que el decreto de emergencia sanitaria no distingue entre grandes o medianas empresas, mucho menos si son pocos o muchos empleados en una empresa, por lo que el decreto es para todos por igual.



No es el peso de los dueños de los negocios o el tamaño de la empresa lo que determina que trabaje o no, más bien, es si la actividad que desarrollan es o no esencial.