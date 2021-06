Se mantiene The Crows como el líder en Torneo Juvenil Vida AC

Con una cómoda victoria de 7-0 sobre Cholla FC, el equipo de The Crows FC llegó a 19 puntos esta semana y se mantuvo a la cabeza en el Torneo de Futbol Juvenil Vida AC luego de cinco jornadas disputadas.

El goleador de la edición 11 de este torneo, Alexis Oliva, se despachó con cinco anotaciones en este encuentro, siendo secundado por sus compañeros Ángel Díaz y Jesús Zazueta con los goles restantes.

Abelardo Campa marcó el tanto con el que The Kings se impuso 1-0 a Deportivo Sahuaro, para mantenerlos en la segunda posición de la tabla y a un punto del líder.

Chikibeybys doblegó 3-0 a Umpam gracias a las dianas de Juan Mada, Abelardo Esquer y Jesús Valdez; al tiempo que Deportivo Dunas derrotó 2-0 a California RC con anotaciones de Omar Ruiz y René Espinoza.

Alexis Olivas (The Crows) lidera la tabla de goleadores del torneo con 11 tantos en total, seguido por Fernando Marini (Deportivo Sahuaro) con 5, Brayan Muñoz (The Kings) con 5, Carlos Valdez (The Crows) con 4 y Alejandro Espinoza (Umpam) con 4.