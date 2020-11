Se manifiestan con cuerpos presentes, familiares de víctimas colaterales en Caborca, en exigencia de justicia 

CABORCA, Sonora.- Los ataúdes con los cuerpos de Armando, de 24 años de edad y Tadeo, de 4, quienes fueron victimas colaterales de un ataque armado en Caborca el días lunes, fueron instalados por sus familiares a las afueras del Palacio Municipal en exigencia de justicia.

Un grupo de más de 20 personas, entre lágrimas y gritos exigían a las autoridades, en especial al presidente municipal, que esclareciera los hechos donde resultaron sin vida sus seres queridos.

En dos ataúdes de color blanco y rodeado de globos azules y flores, por alrededor de una hora los familiares se mantuvieron en el lugar, hasta que la Policía Municipal hizo presencia e introdujo los féretros a las carrozas.

La madre del pequeño Tadeo, con la voz destrozada y en un mar de lágrimas, expresó que es una injusticia muy grande lo que le pasó a su hijo y también todo lo que esta pasando en el municipio.

“Queremos respuestas, hoy es mi hijo, mañana va a ser otro niño, y no se puede seguir así, queremos justicia, que den con los responsables, que todo esto pare, no es justo para nadie”

“No podemos seguir viviendo así, con miedo y sin seguridad de si salimos iremos a volver a nuestras casas”, comentó.

Cabe recordar que los ataques armados donde resultaran sin vida Armando y Tadeo, fueron la madrugada del lunes, primero en un domicilio de la colonia Centro, acribillaron a dos hombres y en su huida, los mismos hombres encontraron a su paso a una familia que había estado en una fiesta arremetiendo contra a ella a balazos.

El presidente municipal de Caborca, Librado Macias González, se acercó a los familiares, refrendó todo su apoyo para ellos.

“Acabo de venir de una junta con los policías y les dije que la gente exige justicia, estamos rebasados, la policía no ha entregado los resultados que la ciudadanía exige, tienen que actuar con prontitud y resultados, cosa que no han hecho, pues no lo han hecho en definitiva no lo han hecho”, detalló.