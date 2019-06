Se genera en Navojoa gran cantidad de basura

NAVOJOA, Sonora.- La gran cantidad de basura que se genera en Navojoa preocupa a autoridades municipales, pues pese a que es una ciudad "chica" a diario produce entre 150 y 170 toneladas de desperdicios, lamentó Federico Solorio Valenzuela.



El secretario de Servicios Públicos e Imagen Urbana del municipio aseveró que el problema de basura en las colonias no se debe a la deficiencia de la recolección sino al exceso de desperdicios de los ciudadanos.



"Recolectamos la basura, pero al momento de echarla al relleno también está contaminando", agregó.



Para juntar toda esa basura sólo se cuenta con 14 camiones recolectores, apuntó, los cuales no son suficientes.



"Esos carros andan trabajando a diario para atender toda la ciudad, el ser humano sigue generando basura, plástico, vasos, platos y es interminable", enfatizó.



Algunos ciudadanos no coincidieron con el servidor público, pues aseguraron que el servicio de recolección de basura es deficiente.