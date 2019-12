Se convierte en "rey de las piñatas"

GUAYMAS, Sonora.- Día y noche, desde hace 23 años, Luis Arturo Cobián trabaja en la fabricación de piñatas para cumplir con la demanda de sus clientes en la época decembrina, que en ocasiones suman hasta 800 que solicitan de diferentes tipos y tamaños.

El guaymense en 1996 empezó a fabricar piñatas por curiosidad y hobbie, y al ver el éxito que alcanzó con las primeras que elaboró, decidió incursionar de lleno en el mercado, consolidándose en el 2001 en el gusto de la gente, al alcanzar una producción de casi 700 piezas.

"Nadie en la familia hace esto, esto nació por iniciativa propia, y porque me gusta mucho participar en la elaboración de carros alegóricos, me apasiona hacer todo esto, al principio nadie me ayudaba y ahora un hermano lo hace", puntualizó.

La fabricación de piñatas la inicia al forrar con periódico y engrudo los globos de diferentes tamaños para después dejarlos secar y seguir con el corte del cartón con el que hará los conos y el papel que le dará vida con los colores navideños.

"Desde septiembre empiezo a forrar los globos con periódico y engrudo para dejarlos secar el suficiente tiempo y así las piñatas no se quiebren en el primer golpe como pasa con otras, y el proceso de armado me lleva sólo 20 minutos", apuntó.

En la actualidad, en promedio vende 800 piñatas en su mayoría de las que representan los siete pecados capitales, en tamaños grandes, para posadas familiares y de empresa y las tradicionales de estrella las distribuye en escuelas y con vecinos.

En los primeros 16 días del mes de diciembre ha vendido 200 piñatas, pero lo fuerte iniciará este fin de semana y hasta el 31 de diciembre, al acercarse la celebración de la Noche Buena, Navidad y Año Nuevo.

Aunque al principio inició solo este proyecto, hoy en día uno de sus hermanos le ayuda en el proceso de fabricación de piñatas, para agilizar el trabajo que cada fin de año realiza desde hace 23 años.