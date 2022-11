Se contagia Ozzie Méndez con buen paso de Naranjeros de Hermosillo

Después de una temporada donde finalizó con un porcentaje de efectividad de 6.75, el relevista Ozzie Méndez parece haberse contagiado del buen paso de Naranjeros de Hermosillo en lo que va de la actual campaña y aseguró que ha recuperado la confianza en sus lanzamientos.

Antes de iniciar la tercera serie de la segunda mitad del torneo, el nayarita cuenta con cuatro holds en 14 apariciones sobre la lomita, y ha sido un elemento constantemente utilizado por Juan Gabriel Castro desde el bullpen.

“No es un secreto que me fue mal el año pasado, pero este año el verano me ayudó mucho a retomar la confianza en la loma. Cada jugador sabe lo que puede hacer, hasta dónde puede trabajar, y este año me vine con la mentalidad de que fue un año de aprendizaje el año pasado, simplemente.

“La verdad, se contagia uno de las buenas vibras, los mismos jugadores te ayudan a salir adelante, te jalan para arriba. El hecho de estar ganando es contagioso, tratas de estar a la altura de igual manera”, comentó.

Aunque sin contar con el mejor ERA del equipo, Méndez se ha sabido ganar un lugar enseguida de relevistas como Luis Márquez, Dannys Correa, Thomas McIlraith y José Manuel López, quienes fueron piezas fundamentales para que Naranjeros terminara en la primera posición durante la primera vuelta.

“Ha sido demasiado buen trabajo lo que hemos hecho como equipo, sinceramente; no se puede ganar solamente con el pitcheo, pero sí es parte fundamental, el pitcheo nos ha ayudado mucho, tanto a los abridores como a los relevos nos ha ido muy bien”, agregó.