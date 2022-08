Se brindará apoyo en rescate y atención de damnificados en Guaymas y Empalme

HERMOSILLO, SONORA.- Entre diez y quince socorristas de Cruz Roja Hermosillo serán trasladados a los municipios de Empalme y Guaymas, para apoyar en el rescate y atención de los damnificados por las recientes lluvias, informó el coordinador local de la institución, Andrés Holguín García.

"La delegación estatal de Cruz Roja ha trabajado y canalizado todos los esfuerzos necesarios para apoyar a los hermanos de Guaymas y Empalme, y en nuestro caso, como delegación Hermosillo, enviaremos socorristas para apoyar en las labores humanitarias. Se está haciendo la evaluación para saber cuanto se va a necesitar, porque la idea es no hacernos bola, pero creemos que irán entre diez y quince socorristas", dijo.

"Todos los elementos que se desplazarán a esta zona de la entidad, están preparados y capacitados para atender desastres naturales, así como para el apoyo de damnificados", resaltó.

Te puede interesar: Conoce la historia de un grupo de vacas que sobrevivieron tras ser arrastradas por las aguas en Empalme, Sonora

Así mismo, a todo personal se les brindó cursos y orientación sobre la atención de estos servicios, para poder reaccionar ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Los socorristas que mandaremos son los que están certificados para brindar ese tipo de ayuda, y tienen especialidad en la logística, que no es nada fácil, para realizar el rescate de desastres naturales, y entregar paquetes alimentarios.

Pero además, todos los muchachos están en constantemente en capacitación, sobre todo en el tema de aguas, cosa que en Sonora no es tan fácil, porque se requieren ciertas condiciones que aquí no tenemos, como ríos de cierta categoría, o zonas especiales"