Se alzan voces a favor y contra de adopciones gay

HERMOSILLO, Sonora.- Organizaciones ciudadanas de varios puntos de Sonora se suman a la discusión por el proyecto de legalización de matrimonios gay y la posibilidad de que se incluya la adopción por parejas del mismo sexo.

Hay grupos de Hermosillo, Cajeme, Agua Prieta, Guaymas y Nogales que se han pronunciado en contra y a favor de la propuesta de la diputada Yumiko Palomarez Herrera.



Ante la iniciativa que surgió entre diputados del Congreso local de legalizar las uniones entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten hijos, las voces de organismos a favor de la familia tradicional se levantan, pero también las que apoyan dicha proyecto.



En Nogales, Silvia Ortiz Monroy, coordinadora de Voces Unidas por la Vida, rechazó tajantemente la iniciativa.



"No se puede llamar matrimonios igualitarios son uniones de personas del mismo sexo porque el matrimonio significa proteger a la mujer y a los hijos, es para dar vida", opinó Ortiz Monroy.



Señaló que de ninguna manera pueden apoyar la propuesta de los llamados matrimonios igualitarios y el derecho de adopción porque va en contra de una sana formación.



Además que la adopción entre parejas del mismo sexo sería similar a una persona que pierde una pierna y le ponen dos izquierdas o dos derechas, lo cual resulta infuncional.



Anuncian marcha



En Guaymas, Cinthia Arvizu del el Frente Nacional por la Familia explicó que están en contra de legalizar estas uniones y anunció una marcha el próximo 21 de septiembre.



"Vamos a seguir defendiendo a la familia, al matrimonio entre el hombre y la mujer para que se preserve la humanidad.



"En cuanto a la adopción lo que puedo decir es que no es del gusto de las personas, tendencias o ideologías, sino un derecho que les corresponde a los niños de tener una familia que le dará identidad y lo ayudará a ser un hombre de bien para la sociedad", externó.



En Ciudad Obregón Alicia Chavira, del Comité Nacional Provida, manifestó su total rechazo a esta iniciativa.



"En realidad, quienes tienen el mayor interés, son aquellos empeñados en la reingeniería social y la de construcción de la familia respecto a la adopción de menores por parejas homosexuales", expuso.



La apoyan



En Agua Prieta, Judas Tadeo Salazar, de Fundación Salazar, indicó que cada quien puede tener sus preferencias y en muchos casos los niños estarán mejor con una pareja que en realidad les dé atención.



"Hay muchos niños que ocupan un ejemplo o un hogar, yo no estoy en contra de ninguna de las dos cosas (matrimonio y adopciones), siempre y cuando sea con las normativas y con lo que la Ley marca", señaló.



En Ciudad Obregón, Leticia Burgos Ochoa.



La dirigente de la Red Feminista Sonorense consideró que el que esta lucha haya llegado al Congreso marca una pauta que abre los caminos hacia la igualdad, respeto y la no discriminación.



"En muchos hogares han sido parejas, no necesariamente sentimentales, del mismo sexo quienes se han encargado de criar menores y todo ha salido bien, todo aquel funcionario que se considere de la 4T y perteneciente a una sociedad igualitaria y justiciera deberían estar a favor", resaltó.



Para que la sociedad se incluya ante la posible aprobación del matrimonio igualitario en el Poder Legislativo, el Partido Acción Nacional (PAN) realizará una consulta con diversos sectores de la población.



Ernesto Munro Palacio, presidente del PAN, detalló que la consulta se hará entre diversos sectores públicos, así como cómo cámaras empresariales e instituciones religiosas.



"No es posible que decisiones tan trascendentales y de tan alto impacto, se tomen desde las cúpulas políticas sin escuchar y tomar en consideración el sentir y opinión de la gente.



Preparar al Estado de Sonora para una iniciativa como la del matrimonio igualitario, debe de ser una prioridad donde varios sectores deben involucrarse, entre ellos el sector educativo, manifestó Luis Mario Rivera.



El diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó que Sonora aún es un estado conservador, por lo que analizar y estudiar la iniciativa minuciosamente es fundamental, pues aún hay mucho camino que recorrer sobre el tema.



El legislador puntualizó que para preparar un buen camino se necesita más que sólo una iniciativa de ley por parte del poder legislativo.