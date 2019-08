Sara Valle presenta terna para elegir nuevo secretario

GUAYMAS, Sonora.- El edil de Morena, Arturo Lomelí Cervantes; el titular de Asuntos Jurídicos, Rodolfo Valenzuela; y el asesor de la presidencia municipal y sindicatura, Hugo Maciel Carbajal, son los candidatos que integran la terna para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento.



Aunque Jazmín Gómez Lizárraga todavía no ha presentado su renuncia por escrito, la alcaldesa Sara Valle Dessens presentó a un grupo de regidores las personas que forman la terna para ocupar el cargo de la Secretaría del Ayuntamiento.



El regidor del Partido del Trabajo, Iván Rodríguez Nava, confirmó que la presentación de los tres candidatos antes expuestos se realizó el lunes por la tarde y sino quedaran en la secretaría pudieran encausarse en los otros puestos vacantes.



Sólo invitan a grupo



Durante la reunión también se presentó el nombre de un abogado, agregó, pero no pudo avanzar por su parentesco con la tesorera Célida Botello Navarro, por lo que quedaron Lomelí Cervantes, Rodolfo Valenzuela y Maciel Carbajal.



Antonio Pintor Hernández, edil de Morena, indicó que no estuvo en la reunión, pero se analizarán cada uno de los perfiles antes de emitir su voto a favor de alguno de ellos.



Ediles del Movimiento Ciudadano y el independiente, al igual que el regidor de Morena, José Luis Portillo Liera, aseguró que no fue requerido a la presentación de la terna de aspirantes a ocupar el cargo de la Secretaría del Ayuntamiento.