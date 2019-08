Sara Valle le pide renuncia por grupo de regidores: Gómez

GUAYMAS, Sonora.- Un grupo de regidores, de los cuales no se le revelaron nombres, fueron los que solicitaron la renuncia de Jazmín Gómez Lizárraga como secretaria del Ayuntamiento, declaró en entrevista la ex funcionaria municipal.



Gómez Lizárraga narró que fue la alcaldesa Sara Valle Dessens, quien el jueves pasado le pidió que presentara su renuncia porque un grupo de regidores estaba inconforme con su desempeño al frente de la secretaría del Ayuntamiento.



"Había una excelente relación con los regidores, a excepción de Lorenzo De Cima Dworak, con él no había ningún tipo de relación, fue una sorpresa enterarme que había una inconformidad de ellos, creo que pudieron haberla externado. Si ellos no tenían buena relación conmigo o quejas, no me enteré", insistió.



Aunque ciertos empleados de la Comuna hicieron declaraciones en su contra en medios de comunicación y redes sociales, indicó, en lo personal no responderá de la misma manera, pues siempre defendió la administración y eso no sería ni ético ni congruente.



"Se vertieron una serie de declaraciones, sí me extraña que en redes sociales haya declaraciones de empleados del Ayuntamiento y una gran cantidad de troles, eso sí me decepciona y yo no voy a responder, ahí demostramos congruencia, ética. Defendí este proyecto a capa y espada e hice lo que pude desde donde estaba y hasta donde me



lo permitieron", puntualizó.