HERMOSILLO, Sonora.- Aunque ve poco probable que suceda, Salud Sonora no descarta la posibilidad de una sexta ola de Covid en estas fechas, por lo que pide a la ciudadanía mantener las medidas de prevención, y no bajar la guardia contra los virus respiratorios.

No es que descartemos una sexta ola, pero con los datos que tenemos, lo más probable es que no ocurra", planteó el director de Epidemiología de la institución, Universo Ortiz Arvallo, "si bien hemos observado casos y un incremento, no es un incremento exponencial de muchos casos en muy poco tiempo, como vimos los dos años anteriores.