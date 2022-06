Salud Sonora deja a disposición para derechohabientes programas para dejar de fumar

HERMOSILLO, Sonora.- El tabaquismo es una enfermedad o patología que genera una conducta adictiva, alteraciones y consecuencias en el organismo, por ello la Secretaría de Salud de Sonora puso a disposición de las personas que no cuentan con derechohabiencia programas especiales y multidisciplinarios para dejar de fumar.



Joaquín Enrique Ruíz Cortés, encargado de la Unidad de Cuidados Especiales, en el área de Hospital Carlos Nava Muñoz, compartió que en el nosocomio ofrecen un tratamiento para esta adicción al tabaco, abarcando desde el tratamiento psicoterapéutico y médico, pero también hay presencia en las Unidades de Especialidades Médicas-Centros de Atención Primaria en Adicciones (Uneme-CAPA), en los diversos municipios.



El especialista destacó que la edad de inicio del tabaco es entre los 9 y 10 años, teniendo esto consecuencias a la salud a mediano y largo plazo.



“Unos de los problemas que causa el consumir tabaco es en la parte emocional o mental, porque puede generar algunos síntomas de ansiedad, incluso perjudica los estados depresivos, estados o alteraciones de la conducta; en cuanto a los órganos que se ven afectados están los pulmones y los riñones, además de padecer enfermedades como el enfisema pulmonar, hipertensión arterial, afecta al sistema cardiovascular, afectando al corazón y siendo propensos a infartos”, recalcó.



Salud Sonora tiene programas para dejar de fumar



Los problemas a nivel cardiometabólico, señaló el doctor Joaquín Enrique Ruíz Cortés, tiene que ver principalmente con afecciones a los vasos sanguíneos, frecuencia cardíaca, alteraciones de los órganos vitales, entre otros; por ello, recomendó buscar ayuda para poder dejar de fumar, pues este vicio acorta la vida hasta ocho años.



Enfatizó que las personas sí pueden dejar de fumar, y aunque el tiempo no es el mismo para todos, cuando se busca ayuda profesional se otorga un tratamiento multidisciplinario, el cual tiene que ser manejado por un terapeuta que tenga un vínculo con el paciente y que el paciente tenga un seguimiento adecuado, porque este proceso de cambios conductuales no es sencillo.



En cuanto al uso del cigarro electrónico, el experto en combatir el tabaquismo y otras adicciones precisó que, al estar inhalando los líquidos de este dispositivo, se sigue consumiendo nicotina, además de otras sustancias que dañan a la salud.



El doctor Ruíz Cortés reflexiono sobre la importancia de las acciones para combatir el tabaquismo, no solo desde el ámbito de la salud pública o de las instituciones gubernamentales, sino de la unión de las mismas con la sociedad con el fin de llevar a cabo políticas públicas para prevenir que jóvenes menores de edad inicien el consumo de tabaco.