Salidas a playas causarían repunte de casos de Covid-19 en Sonora, advierte Clausen

HERMOSILLO, Sonora.- Durante su mensaje tras el informe diario sobre Covid-19 en el estado, Enrique Clausen, secretario de Salud, resaltó que el pasado fin de semana las playas de Sonora estuvieron saturadas de gente que no guardó su distanciamiento social ni usó cubre bocas.



Señaló que lo anterior podría causar un repunte en los casos de contagio durante los próximos días.

Por ello, el funcionario se dirigió a quienes visitaron las playas y a los que tienen planeado hacerlo para este fin de semana.

Sé que ya están cansados de estar en casa y sé que se les antoja un fin de semana distinto en nuestras hermosas playas, el problema es que al hacerlo estás exponiendo a tu familia".



Cuenta que ante la situación que se vive, resulta muy común que la gente piense: "A mí no me va a pasar".



"Otro pensamiento común es, si los demás se cuidan bien entonces no se van a contagiar y no me van a contagiar a mí. Seguro si los demás se cuidan yo no tengo que tomarme la molestia de cuidarme tanto".

Clausen mencionó que este pensamiento puede perdurar hasta que se contagia a un ser querido, y en casos fatales, el afectado pierde la vida y entonces el pensamiento no es "A mí no me va a pasar," ahí el pensamiento suele ser "¿por qué a mí?", declaró.



El secretario explica que su intención no es molestar, sino que se preocupa de la salud de los sonorenses y sus familia.

"Crees que no te va a pasar, pero si te pasa y alguien muere no te lo vas a perdonar nunca, vas a cargar toda tu vida con esa culpa y no volverás a disfrutar un día en la playa, porque ya no lo vas a poder compartir con tus hijos, con tu hermano, con tus padres".

"Si crees que usar un cubrebocas es una molestia no sabes lo que es usar un respirador", agrega.

Frases

"No te hagas eso a ti mismo, esta pandemia se va a terminar y podremos regresar a la vida de antes y cuando eso pase la playa va a seguir ahí para que la disfrutes".

"Cada vez que sientas el impulso de ir a la playa o de salir a divertirte a cualquier lugar y sin protección imagina que te contagias y tú contagias a la persona que más amas y esa persona muere".



"Imagina que después de todo ese sufrimiento esa persona muere. Ya nunca te va a volver a sonreír, a mirar, a decir cuánto te quiere. ¿Cómo se siente? Sí, lamentablemente sí puede pasar".



"Cada vez falta menos, por favor no te rindas, porque en Sonora no nos rendimos, hazlo por tu familia".