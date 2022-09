Sale CEDH de rezago; emiten primeras recomendaciones

HERMOSILLO, Sonora.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tenía ocho años de rezago de trabajo y contaba con 68 recomendaciones que se encontraban sin trámite reciente o registro, pero en menos de seis meses se logró normalizar la situación, aseguró el presidente del organismo, Luis Fernando Rentería Barragán.

El defensor de los derechos humanos destacó que cuando inició su gestión como representante de la CEDH se encontró con un contexto bastante delicado, pues descubrió que no se les había dado seguimiento a decenas de recomendaciones emitidas a las distintas instituciones públicas del Estado.

De las 68 recomendaciones, agregó, se logró que se cumplieran 10 y hay 31 propuestas de conciliación para cerrarlas y se espera que se cumplan a la brevedad posible.

El ombudsman detalló que hasta el 15 de septiembre pasado, la CEDH había recibido 788 quejas y a trece de ellas se les ha dado seguimiento de manera oficiosa, ya que por diversos factores, algunas víctimas no pudieron interponer la queja ante la institución.

En su informe semestral, el servidor público indicó que por primera vez en 30 años, en abril pasado la CEDH emitió la primera comparecencia ante el Congreso del Estado para que explicara porqué decidió no cumplir una recomendación.

Se trata de una recomendación que no me tocó emitir a mí, sino al anterior presidente, sobre pensionados y jubilados, pero sí me tocó recibir el informe de la autoridad que decidía no cumplir la recomendación y la CEHD, en un ejercicio de facultades que está establecido claramente en la Constitución, le solicitó al Congreso esa comparecencia y se llevó a cabo”, apuntó.