Salas tiene esperanza en Naranjeros de Juan Navarrete

El aporte que Juan Navarrete le brindará a Naranjeros de Hermosillo será de alto calibre, esto es lo que piensa el lanzador del equipo, Fernando Salas después de los primeros días de entrenamientos.

El ex ligamayorista mencionó que tanto los conocimientos que tiene de la Liga Mexicana del Pacífico y la cercanía que hay con algunos peloteros puede ser de bastante beneficio, indicó.

“El señor Juan Navarrete es alguien que conoce demasiado el beisbol tanto de Estados Unidos como aquí, yo pienso que va a ayudar bastante al equipo y a toda la organización porque conoce la liga y conoce a varios jugadores.

“Yo creo que va a haber una buena química, estamos preparándonos para eso, y la verdad estamos agradecidos de que el señor Navarrete llegue con nosotros”, manifestó.

Aunque no como hubiera querido, Salas supo mantenerse en forma en su casa, pues tenía algunos aditamentos que lo ayudaron, todo esto tratando de cumplir con las medidas de sanidad y de contingencia.

Estuve trabajando en casa, más que nada se me dio la facilidad de tener algunas cosas como pesas, mancuernas, ligas, tenía alguna red para tirar, respetando las precauciones y los protocolos de esta pandemia que es algo alarmante, por eso me mantuve un poquito en forma, no como yo hubiera querido”, argumentó.