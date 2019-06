SLRC sin capacidad para recibir migrantes

NOGALES, Sonora.- San Luis Río Colorado no tiene la capacidad ni está preparado económicamente para la devolución de Estados Unidos a México de centroamericanos en busca de asilo humanitario.



El alcalde Santos González Yescas confirmó que el Municipio fue seleccionado para recibir migrantes centroamericanos pero no sabe cómo funcionará el proceso.



En entrevista vía telefónica el presidente municipal reconoció que no se cuenta con la capacidad para la atención ni están preparado con el presupuesto necesario para atender a estas personas, de las que desconocen si serán cientos o miles.

Y es que el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que la próxima semana Estados Unidos empezará el envío de migrantes a México, y será por las fronteras de Mexicali-Caléxico; Yuma-San Luis Río Colorado y El Paso-Ciudad Juárez.



"Tenemos que amortiguarla [el envío de migrantes de Estados Unidos] pero no nos aclaran qué van a hacer, es la realidad, es un problema porque estamos hablando de que no hay presupuesto, como pueden ser cientos pueden ser miles’’.



Están hablando de diez mil, abundó, pero no sabemos cuántas vayan a regresar con nosotros.



González Yescas adelantó que viernes o sábado recibirá al delegado en Sonora del Instituto Nacional de Migración (INM), Julio César Navarro Contreras, de quien espera aclare dudas sobre el proceso que habrá de seguirse y cómo harán para atenderlos.



Aclaró que en la ciudad hay albergues pero están ocupados por personas de bajos recursos que carecen del servicio de energía eléctrica, así como por adultos mayores.