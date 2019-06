SLRC sin capacidad para recibir migrantes

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.- San Luis Río Colorado no tiene la capacidad ni está preparado económicamente para la devolución de Estados Unidos a México de centroamericanos en busca de asilo humanitario.



El alcalde Santos González Yescas confirmó que el Municipio fue seleccionado para recibir migrantes centroamericanos pero no sabe cómo funcionará el proceso.



En entrevista vía telefónica el presidente municipal reconoció que no se cuenta con la capacidad para la atención ni están preparado con el presupuesto necesario para atender a estas personas, de las que desconocen si serán cientos o miles.



Y es que el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que la próxima semana Estados Unidos empezará el envío de migrantes a México, y será por las fronteras de Mexicali-Caléxico; Yuma-San Luis Río Colorado y El Paso-Ciudad Juárez.