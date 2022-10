Rubén Lara Izaguirre: El “Señor Teatro”

La magia del teatro lo cautivó desde siempre, y a lo largo de más de 50 años se ha encargado de contagiar su pasión por el arte escénico a diversas generaciones que se acomodan en las butacas para reír, enojarse y conmoverse con cada una de las obras a su cargo.

¿Qué siente al ser reconocido a nivel nacional como un "máster" del teatro?



“Me da gusto, porque ha sido una labor de 50 años; que reconozcan tu trabajo es importante: si la obra que estoy presentando a la gente le gusta, ésa es la mayor satisfacción”.

¿Qué le apasiona más de su trabajo?



“Esto que hago: el teatro; es mi vida, no sé ni me interesó hacer otra cosa... yo soy feliz haciendo esto”.

¿Cuál de sus proyectos definiría como un sueño hecho realidad?



“Son muchos, el producir teatro es lo más importante: las obras son como los hijos, te salen de todos colores... es parte de hacer 120 obras con grandes autores del mundo”.

¿Cómo ubica a Sonora en el mapa nacional y mundial en cuanto a talento artístico?



“Grandes amigos míos han salido de aquí: Isela Vega, que fue una superestrella; Silvia Pinal, Alicia Encinas, Jesús Ochoa... y hay muchos jóvenes de aquí que andan buscando cómo sobresalir; veo que hay un movimiento teatral importante con Cutberto López, un gran dramaturgo y Sergio Galindo, muy talentoso también”.

Un mensaje para la audiencia de EL IMPARCIAL:



“Amo a EL IMPARCIAL y a su gente; aquí nací y aquí me apoyaron, toda la vida recibí más que puras atenciones de todos, una relación de mucha cooperación, apoyando al teatro siempre cuando vienen las obras y eso es muy importante porque es lo que necesita el teatro: difusión, que la gente sepa que existes”.

“Éste es un negocio muy complicado, siempre estás estresado porque depende de muchas cosas; si tienes éxito, no duermes de emoción y si fracasas, no duermes porque fracasaste; siempre he sido hiperactivo, me duermo pensando qué hacer y sí duermo bien, dentro de todo”

Obras icónicas

“Los árboles mueren de pie”, con Ofelia Guilmain y Juan Ferrara.

“La pareja inolvidable”, con Ignacio López Tarso y Sergio Corona.

“Honor”, con Marga López y Ofelia Guilmain.

“La viuda alegre”, con Angélica María y Saúl Lisazo.

“Aquel tiempo de campeones”, con Sergio Goyri y Manuel Ojeda.

“P.D., tu gato ha muerto”, con Otto Sirgo y Sebastián Rulli.

“Chiquita, pero picosa”, con Verónica Castro.

“El cerdo de Raymond Cousse”, con Jesús Ochoa.

“Trampa de muerte, con Fernando Colunga y César Évora.

“No seré feliz, pero tengo marido”, con Sylvia Pasquel.

“Conversaciones con mamá”, con Queta Lavat y Jesús Ochoa.

En temporada

“Una mujer extraordinaria”, con Rebecca Jones.

“Rosa de dos aromas”, con Sylvia Pasquel y Rocío Banquells.



Síguelo en Instagram: @ruben_lara_