Rosario termina segunda carrera a sus 76 años en Navojoa

NAVOJOA.- Aunque el camino no fue fácil, Rosario Rosas Martínez a sus 76 años de edad terminó su segunda carrera y se graduó ayer como ingeniero civil en la Unison campus Navojoa.

El nombre del arquitecto y ahora ingeniero civil sonó fuerte en el Centro de Usos Múltiples de la Unisón cuando pasó a recoger su título acompañado del aplauso y reconocimiento de sus compañeros y docentes.

La idea de estudiar una segunda carrera, reveló, nació luego de que acudió a la Unison para llevar un curso de matemáticas y dar clases, pero se enamoró del ambiente universitario y decidió inscribirse.

Venía a tomar un curso de álgebra porque como no me daban trabajo vine a tomar clases para después yo dar clases allá en Álamos, pero me gustó el ambiente de la universidad entonces ya me inscribí en la carrera”, recordó. Gracias a su promedio de 90, logró titularse sin tesis, destacó el adulto mayor quien además tiene maestría en urbanismo y conoce cuatro idiomas (inglés, francés, italiano y español).