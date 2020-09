Rondalleros sonorenses reciben reconocimiento a nivel nacional

HERMOSILLO, Sonora.- Empezó como rondallero a los 13 años de edad con el Seguro Social. Era como un hobby, pero hoy no sólo es su trabajo de tiempo completo, sino también el medio por el que ha obtenido reconocimiento a nivel nacional.

Iván Francisco Moreno Olivas, actual director de las rondallas Femenil de la Universidad de Sonora y del Pitic, fue incluido en 20 ocasiones dentro de la lista de los mejores 500 temas de rondalla de todos los tiempos, realizado por el sitio web D’Ronda.

La canción “Al final del camino”, interpretada por la Rondalla del Desierto de la Unison en 1998, logró la séptima posición de todo el listado. En ese tiempo, el conjunto universitario era dirigido por Iván Moreno y Francisco Javier López Romandía.

“Esta canción enamoró a muchos rondalleros a finales de la década de los 90 y se ganó un lugar especial en el gusto del público”, cita D’Ronda en la descripción de esta pieza.

Obtener un reconocimiento de este tipo por una canción grabada hace más de 20 años sólo puede tener un significado para Iván: Que el movimiento rondallero en Sonora es fuerte y es apreciado incluso a nivel nacional.

"Siempre he sabido a que a las rondallas del Sur les gusta mucho el trabajo que nosotros hacemos, pero nadie se había tomado nunca la molestia de plantearlo formalmente”, expresó.

Pero no sólo obtuvo el reconocimiento por esta canción. Otras siete melodías de la Rondalla del Desierto de su etapa como integrante y director también aparecieron en la lista, al igual que once canciones de la Rondalla Femenil de la Unison y una de la Rondalla del Pitic.

“De 2001 a la fecha hemos trabajado muy duro con la Rondalla Femenil, igual que todos los demás grupos, y se han montado temas que han trascendido y ahí está la prueba. Ellas están muy contentas y muy motivadas a seguir cuando podamos”, añadió.

Moreno Olivas es ingeniero de profesión, incluso trabajó un tiempo en una maquila, pero lo suyo siempre fue ‘la guitarreada’, como le decía su papá. Actualmente se dedica de lleno a la música.

Lo que más me gusta de mi trabajo es que no parece mi trabajo, realmente es algo que yo hasta gratis lo haría, es una felicidad porque cuando amas lo que haces no lo sientes como un trabajo, lo sientes como una bendición”.