Roban tres árboles palo verdes en colonia Las Plazas; alcanzaban los tres metros

HERMOSILLO, Sonora.- Tres árboles palo verdes que habían sido plantados por el biólogo Carlos Valdez Coronel en la colonia Las Plazas y que ya alcanzaban los tres metros de alto, fueron robados este sábado.

Desde hace dos años Carlos había plantado estos árboles en los espacios de una banqueta, ante la necesidad de propagar las especies de árboles nativos en la zona urbana, pero la mañana de este sábado cuando iba a darle mantenimiento notó que fueron arrancados desde la raíz.

“Yo me iba caminando y juntaba las semillas de palo verdes, los sembré y los empecé a regar, a diario iba y hasta que agarraron una buena altura los fui cuidando, ya medían como tres metros y hoy que los iba a podar me doy cuenta que ya no están”, platicó.

En esta zona Carlos ha plantado cerca de 40 árboles a los que él cuida y les da mantenimiento, en los espacios públicos como banquetas y un parque, pero estos tres fueron los únicos que robaron.

“Es triste porque eran los más grandes, los vi crecer y no molestaba ninguna casa, estaban en una banqueta donde estaba una barda, ya estaban floreciendo, no entiendo por qué los arrancaron”, expresó.

El biólogo manifestó que en la zona urbana de Hermosillo la vegetación nativa es poca, por lo que su esfuerzo es enfocado en que haya más espacios con este tipo de especies que además de ser aptas para la zona brindan unas flores muy bonitas como los palo verdes y guayacanes.

“Ojalá esto mueva a otras personas, este esfuerzo yo lo hice desde hace dos años y si yo pude mantener 40 árboles que necesitan poco mantenimiento, mucha gente puede hacerlo y ¿por qué no llegar de árboles la ciudad? Tener un parque con puro palo verde lleno de flores amarillas y que se ponga bonito dentro de la ciudad y no sólo a las orillas”, recalcó.