Rinden homenaje de cuerpo presente a Fray Ivo Toneck

GUAYMAS, Sonora.- Los franciscanos y guaymenses en general le rindieron homenaje de cuerpo presente a Fray Ivo Toneck en Bellas Artes, como muestra de agradecimiento por el legado de cultura que dejó a través de sus grupos de música y baile, y las obras que realizó.



Los restos de Charles William Charidot, naturalizado como mexicano en 2016, ayer fueron depositados en la caja que él mismo construyó con madera de cimbra, en el edificio de Bellas Artes, para ser velados y ofrecerle una ceremonia religiosa-musical, donde se compartieron un sinfín de mensajes de gratitud.



Los asistentes que llegaron a acompañarlo a los funerales, llevaron alimentos no perecederos en vez de flores para cumplir uno de sus últimos deseos y durante su estancia trataban de mantener un estado de alegría como les pidió, aunque algunos no podía evitar su tristeza.



Por la noche, diferentes mariachis de Guaymas con integrantes que formó desde su adolescencia, se dieron cita en Bellas Artes para amenizar los funerales, cumpliendo así otra de sus peticiones.



El presidente de la Fundación Cultural e Infantil Fray Ivo Toneck, Javier Ballesteros, aseguró que el legado del fraile franciscano seguirá a través de la fundación y la primera obra que realizarán será terminar el Conservatorio de Música que requiere 14 millones de pesos para su conclusión.



Apuntó que próximamente se anunciará la inversión que se aplicará en abril con recursos estatales, mientras continúan con la búsqueda del apoyo federal para completar la construcción del conservatorio que será manejado por la Secretaría de Educación y Cultura.



“Desde su llegada a Guaymas Fray Ivo participó en la construcción de templo San José, el Mesón de Jesús y el Campanario de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, después decidió rescatar de las ruinas este edificio para crear Bellas Artes y siguió con el Conservatorio de Música, que aunque no lo verá terminado, sabía que en agosto estaría terminado”, indicó.