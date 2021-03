Ricardo Bours arrancó su campaña con evento para mujeres

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de recorrer el Mercado Municipal número dos y repartir volantes por las calles, el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo, arrancó su campaña con un evento para mujeres.

En el evento “Por ellas hasta donde tope”, el candidato expresó que en su campaña buscará un acercamiento con mujeres para ver sus necesidades y hacer una agenda en conjunto.

He querido iniciar mi campaña con las mujeres, porque esta campaña o es para las mujeres o no es campaña, el próximo gobierno si no es para las mujeres, no es gobierno, si en el futuro de Sonora no están incluidas las mujeres, no habrá un futuro que perseguir, dijo.