Revelan que 5 Cobach no recibirán a alumnos de primer ingreso

Los jóvenes sonorenses no se verán afectados con el cierre de primer ingreso en los cinco planteles de Cobach que se aperturaron en 2016 para atender a "la burbuja" de 13 mil 500 estudiantes que se originó, informó Martín Antonio Yépiz Robles.



El director académico del Colegio de Bachilleres en Sonora detalló que el subsistema iniciará el próximo ciclo con 9 mil 700 alumnos, quienes obtuvieron los mejores resultados en el examen de colocación que aplicó Ceneval.



"En aquel entonces tuvimos un número considerable de jóvenes que demandaban educación Media-Superior, lo que coloquialmente conocemos como burbuja; sucedió porque esa generación entraron más pequeños a preescolar y por lo tanto a la primaria.



"Cuando esa generación llega a preparatoria, aquí en Sonora teníamos más de 13 mil 500 jóvenes adicionales, que excedían al número que comúnmente venía manejando la entidad; entonces fue cuando se abren cinco planteles del Cobach, para absorber una parte", explicó.



En la actualidad, la situación se normalizó y el Estado nuevamente tiene entre 48 y 50 mil jóvenes de nuevo ingreso a preparatoria, subrayó, y como ya no se requiere recibir a más estudiantes en esos planteles, la federación ya no los autorizó.



"Como los planteles se han nutrido con presupuesto del Gobierno del Estado, para los gastos de operación, de nómina y todo lo que implica, lo que va a proceder es que quienes van a tercero y quinto, ahí van a concluir sus estudios.



"Y los jóvenes que van a primero tendrán cabida en otros planteles existentes, no nada más del Colegio de Bachilleres, sino de todos los subsistemas de Media-Superior en Sonora; que los jóvenes se van a quedar sin escuela es totalmente falso", aseveró.



Yépiz Robles destacó que Cobach siempre ha sido una de las instituciones más distinguidas, por lo que la demanda por parte de los estudiantes rebasa por mucho los espacios que oferta.