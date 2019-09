Revelan falta atención a menores retornados en diversas escuelas

HERMOSILLO, Sonora.- Con el inicio del nuevo ciclo escolar se han presentado problemas en diversas escuelas para atender a menores retornados de Estados Unidos, denunció Gloria Ciria Valdéz-Gardea, investigadora de El Colegio de Sonora.



La especialista en migración señaló que sólo en los últimos cuatro días tuvo conocimiento de al menos cinco casos de familias que regresaron recientemente de aquel país y que, por diversas circunstancias, no han podido inscribir a sus hijos.



Ejemplificó el caso de una menor de preparatoria que llegó hace dos meses con su madre, y ambas acudieron al área de validación de la SEC para arreglar su situación escolar, pero a la fecha el trámite no ha quedado listo y no ha sido aceptada en ningún plantel.



"Al ir al Cobach Reforma le dijeron que no podían inscribirla hasta que estuviera el papel de validación. Y se fue al Cbtis 132 y le dijeron que ahí tampoco podían. Son tres semanas que la niña no va a la escuela", puntualizó.



OTROS PROBLEMAS



Valdéz-Gardea, quien coordina desde hace poco más de 10 años el Seminario Niñez Migrante, comentó que hay otros casos de niños y niñas de nivel primaria que ya sea por falta de cupo o por algún otro problema tampoco han acudido a clases.



Esta situación, dijo, es preocupante porque lejos de disminuir el choque cultural de los menores al regresar de Estados Unidos, o incluso llegar por primera vez a México, dificulta aún más su proceso de adaptación.



"Lo anterior habla de que necesitamos eficientar y profesionalizar los protocolos administrativos para niños, niñas y adolescentes que llegan. Necesitamos que la instrucción venga de arriba, ningún menor debe quedar fuera del sistema educativo, traiga papel o no traiga", expresó.



Valdéz-Gardea exhortó a la ciudadanía a que le reporten cualquier caso similar con menores migrantes, ya que se les puede ayudar a exponer su situación directamente en la SEC y buscar que se acelere el proceso.