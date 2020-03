Restauranteros buscan mantener los empleos en Guaymas y SC

GUAYMAS.- El 70% de los restaurantes en Guaymas y San Carlos no han cerrado sus puertas al público para mantener activos los empleos de su personal, aunque esto les genere pérdidas, señaló Juan Antonio Contreras.

El miembro del grupo de restauranteros del Municipio apuntó que hoy en día la mayoría de las empresas de este giro no han cerrado para continuar pagándoles a sus empleados el sueldo semanal o quincenal que tienen asignados.

Subrayó que desde que inició la alerta por Covid-19 implementaron una serie de promociones en alimentos abaratando los productos, sin embargo las ventas se desplomaron en 70% en la mayoría y de un 90 a 95% en el resto, y son los que se vieron obligados a cerrar.

Los que cerraron no despidió a su personal, algunos están pagándoles como lo marca la ley y otros llegaron a un acuerdo, porque hay algunos que no se les puede pagar el mínimo si ganan 20 mil pesos mensuales”, puntualizó.

Los propietarios de restaurantes, dijo, han recurridos a créditos para pagar los servicios contratados en sus establecimientos como es el pago de luz, agua, Internet, teléfono, entre otros, los cuales pagarán en un corto plazo.

“Hasta ahora no hemos sacado un estimado de las pérdidas económicas que ha causado esta contingencia sanitaria, pero aun con las promociones que tenemos con platillos de hasta 1 peso, no sacamos ni la mitad de lo que vendíamos antes”, indicó.

Juan Antonio Contreras externó que el sector restaurantero en Guaymas y San Carlos, aplican el servicio de venta a domicilio y el pide y recoge, en atención a las recomendaciones que han realizado las autoridades de Salud.

“La gente no está consumiendo alimentos en restaurantes porque cree que se puede contagiar, los que tienen trabajo seguro y dinero ahorrado no están gastando y la gente que acostumbra a ir a restaurantes compró despensa y para que no se le eche a perder se quedan en casa a cocinar”, finalizó.