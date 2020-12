Resisten familias el frío en casitas de hule y cartón

NAVOJOA.- En medio del monte, sin agua potable y sin electricidad, en una vivienda con paredes de hule negro, donde el frío cala hasta los huesos y en verano el calor es asfixiante, ahí forja sus sueños Hilda López.



Para la mujer de 47 años, quien vive con su esposo e hijo, una cuñada y dos pequeños niños en la colonia 16 de Junio, al Oriente de la ciudad, el día a día es una lucha constante por la sobrevivencia.



Sentada en una cubeta, a un lado de una hornilla improvisada, de repente Hilda rompió en llanto, derramando lágrimas de frustración al sentir que se enfrenta prácticamente sola a las adversidades de la vida, pues hace poco murió su madre.



“Mi abuela decía que nunca debía dejarme vencer por nada, pero ya estoy cansada, ahora sí ya me quedé sola porque no tengo a mi mamá, ella me decía: ‘Hilda lucha, lucha hasta el final cómo yo’”, expresó mientras con sus manos se quitaba las lágrimas del rostro.



Su esposo es albañil, mencionó, y ella se dedica al hogar y a cuidar la casa, pues es una invasión en el sector Oriente, donde ambos sueñan con una vivienda de material en la que puedan refugiarse del frío.



“Ya me quemaron una vez la casa, lo único que le pido a Dios es que me ayude, yo no le he hecho nada a nadie para que me hagan daño”, manifestó, “no me avergüenzo de ser pobre”.



Hace dos años que se asentaron en dicha colonia, recordó, y aunque autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social la contactaron para beneficiarla con un cuarto dormitorio, no fue posible darle dicho apoyo, pues no cuenta con escrituras del terreno, requisito que es indispensable para ser acreedor al programa de vivienda municipal.



“Los años que aquí he vivido he batallado y he sufrido, calores, fríos, no hambre porque tengo manos”, apuntó, “hay muchas personas que tienen de más, pero a nosotros y a muchos nos tocó batallar y no me avergüenzo”.

Así como Hilda y su familia, otros cientos de familias que viven en invasiones o colonias marginadas de Navojoa, pasan frío cada invierno y sufren el calor cada verano.



APOYAN A 100 FAMILIAS

Patricia Pacheco Borbón, secretaria de Desarrollo Social del Municipio, indicó que antes de terminar este año se tiene la meta de construir 100 cuartos dormitorio para familias vulnerables.



“En dos años se han construido 90 casas, ahorita se están construyendo tres en la comunidad de Tesotahueca y dos en la comunidad de Los Cocos”, apuntó.



Aunque aún existen familias que carecen de una vivienda digna, lamentó que no se puede ayudar a todos, pues algunos carecen de escrituras o un documento que avale la posesión de sus terrenos.



“Duele mucho el no poder ayudar a personas que no tienen la documentación de sus terrenos, algunas son invasiones”, mencionó.



Para estas familias, dijo, se está buscando la manera de orientarlas para que realicen la legalización de sus predios que iniciaron como invasiones.



SOÑABA CON UNA CASA

El sueño de Víctor Román Ríos Moreno, un hombre de 50 años de edad originario de la comunidad Mezquital, era tener una vivienda digna y este año se le cumplió, pues fue beneficiario del apoyo de un cuarto dormitorio.

“Pasé mucho tiempo sin respuesta años atrás y ahora ya esto es una realidad, para mí es un apoyo muy grande y agradezco”, expresó el hombre, quien en un accidente perdió ambas piernas.



Agregó que parecía inalcanzable el lograr tener una vivienda de material, pues con la venta de verduras en la calle no obtiene los ingresos suficientes.



“Gracias por materializar esto que por tanto tiempo había soñado”, mencionó, “estoy muy contento de que me apoyaron”.



Al no contar con gas, ni luz, ni agua, improvisaron una hornilla con pedazos de ladrillo para cocinar en este predio.





LES FALTA ‘COBIJO’