Resiste dos infartos y no deja de trabajar

NAVOJOA, Sonora.- Aunque sufrió dos infartos que lo alejaron del trabajo de la construcción, Pablo Gutiérrez, de 65 años de edad, expresó que tiene mucho corazón, pues pese a las adversidades sigue luchando, ahora como bolero.

El vecino de la colonia 23 de Abril dijo que después de cinco días en coma y 32 en terapia intensiva los médicos le recomendaron que ya no trabajara como albañil, por lo que probó suerte como bolero, oficio que ya conocía desde niño.

"En el estadio Revolución que estaba por las calles Talamante y Jiménez, había una feria de artistas y estaban María Victoria y Andrés Soler", recordó, "le ofrecí darle bola nomás para acercarme porque él traía los zapatos impecables de charol".

El famoso actor lo rechazó, narró, pero a petición de la actriz María Victoria finalmente Soler aceptó su servicio.

"Primero me dijo: ‘Si están limpios que les vas a limpiar’, me rechazó y María Victoria le dijo: ‘Pobrecito el niño a lo mejor no ha trabajado, que te los limpie’", recordó, "Andrés Soler me dijo: ‘ándale pues chamaco límpiamelos’ cuando terminé se metió la mano a la bolsa de un saco muy elegante y me dio 20 pesos, en ese entonces me compré tres pantalones y me quedó dinero".

Ahora regresó a trabajar en el oficio que tantas satisfacciones le dio, manifestó, y aunque hay días malos sigue con optimismo.